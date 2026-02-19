tennisnet.com ATP

ATP Challenger Lille: Justin Engel scheidet im Achtelfinale chancenlos aus

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 15:31 Uhr

© Getty Images
Justin Engel hat im Achtelfinale des Challenger-Turniers von Lille eine klare Niederlage kassiert. Der 18-jährige Deutsche verlor in der Runde der letzten 16 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi mit 2:6 und 2:6.

Engel war in Lille der einzige deutsche Starter.

