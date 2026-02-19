ATP Doha live: Carlos Alcaraz vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft beim ATP-500-Turnier in Doha im Viertelfinale auf Karen Khachanov. Die Partie gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 17:30 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov fordert Carlos Alcaraz

In seinen ersten beiden Partien in Doha präsentierte sich Carlos Alcaraz nicht immer unantastbar. Einen Satz gab der Weltranglistenerste bislang trotzdem noch nicht ab, im Viertelfinale wartet mit Karen Khachanov nun erstmals ein gesetzter Spieler.

Das Head to Head spricht nicht zwingend für eine Überraschung: In den bisherigen fünf Duellen mit Alcaraz gewann Khachanov erst einen Satz.

Alcaraz vs. Khachanov – hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Carlos Alcaraz und Karen Khachanov gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und Tennis TV sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha