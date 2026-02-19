ATP Doha: Andrey Rublev und Arthur Fils ziehen als erste Spieler ins Halbfinale ein

Die ersten beiden Halbfinalisten in Doha heißen Andrey Rublev und Arthur Fils.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.02.2026, 16:45 Uhr

Andrey Rublev besiegte Stefanos Tsitsipas

Titelverteidiger Andrey Rublev hat beim ATP-500-Turnier in Doha als erster Spieler das Halbfinale erreicht. Der Russe behielt im Viertelfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas, der am Vortag noch gegen Daniil Medvedev gewonnen hatte, mit 6:3 und 7:6 (2) die Oberhand.

“Er diktiert gerne mit der Vorhand. ich diktiere gerne mit der Vorhand. Es ging darum, wer das zuerst schafft”, sagte Rublev nach dem Match. Im Semifinale bekommt es der Weltranglisten-14. mit Carlos Alcaraz oder Karen Khahanov zu tun.

Nach Rublev schaffte Arthur Fils den Einzug in die Vorschlussrunde. Der Franzose, der in Doha erstmals von Goran Ivanisevic betreut wird, besiegte Jiri Lehecka mit 6:3 und 6:3. Nun droht Fils ein Duell mit Jannik Sinner, der am Donnerstag zum Tagesabschluss auf Jakub Mensik trifft.

