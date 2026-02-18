ATP Doha: Stefanos Tsitsipas gewinnt Prestigeduell gegen Daniil Medvedev

Stefanos Tsitsipas hat das 15. Aufeinandertreffen mit Daniil Medvedev im Achtelfinale von Doha überraschend klar für sich entschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 16:48 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas besiegte Daniil Medvedev

Es gab eine Zeit, da galten Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas gemeinsam mit Alexander Zverev als die Nachfolger der Big Three. Kommen sollte es letztlich etwas anders: Während Medvedev immerhin bei den US Open 2021 den Titel holte und einige Monate später die Nummer eins der Welt wurde, blieb Tsitsipas weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Im Achtelfinale von Doha durfte sich der Grieche nun aber über einen Prestigeerfolg freuen. Der Grieche besiegte Medvedev dank eines starken Auftritts mit 6:3 und 6:4 und zog in der Hauptstadt Katars ohne Probleme ins Viertelfinale ein. Im Head to Head mit dem Russen verkürzte Tsitsipas auf 5:10.

Alcaraz und Sinner später im Einsatz

Im Viertelfinale bekommt es Tsitsipas mit Titelverteidiger Andrey Rublev, der Fabian Marozsan mit 6:2 und 6:4 schlug, zu tun. Neben dem ATP-Finals-Champion von 2019 waren früh am Mittwoch auch Karen Khachanov (gegen Marton Fucsovics), Jiri Lehecka (gegen Zizou Bergs) und Arthur Fils (gegen Quentin Halys) erfolgreich.

Große Favoriten auf den Turniersieg in Doha sind Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, die später am Mittwoch ihre Achtelfinalpartien bestreiten.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha