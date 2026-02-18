ATP Doha: 1,2 Millionen US-Dollar Antrittsgage für Alcaraz und Sinner?

Hohe Antrittsgelder für die Stars der Szene sind bei kleineren Turnieren normal. In Doha legt man offenbar noch eine Schippe drauf.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.02.2026, 11:21 Uhr

Das Leben ist nicht fair, so viel wissen wir alle. Aber auch im Tennisbusiness läuft nicht alles so ab, wie es angemessen wäre. Die Verbände der Länder, in denen Grand-Slam-Turniere stattfinden, verdienen sich an den Einnahmen dumm und dusselig, können ihre Vereine und Nachwuchsleute entsprechend unterstützen und mehr einheimische Spieler fördern. Die dann auch noch von den Wildcards bei den Majors profitieren.

Masters-Turniere? Will ohnehin jeder spielen, schließlich stimmen das Preisgeld und die ausgelobten Punkte.

Und die 500er- oder 250er-Events? Müssen schauen, dass sie überleben. Künftig noch mehr als bisher schon, nachdem die größeren Events immer größer werden sollen und die kleinen mehr und mehr verschwinden. Zumal sich die Stars ihr Erscheinen ordentlich entlohnen lassen. Schließlich buhlen in den meisten Wochen gleich mehrere dieser Events um die Topspieler - die am Ende eben doch die Tickets verkaufen. Anders gesagt: Die Zugpferde bei kleineren Turnieren - also 250er- und 500er-Events - kriegt man meistens nur für ein gewisses Extra.

Das bewegt sich für die Nummern 1 und 2 der Welt angeblich in den Bereichen um die 800.000 bis 1 Million US-Dollar - alleine für die Zusage wohlgemerkt.

Alcaraz und Sinner in Doha am $tart

In Doha/Katar ticken die Uhren offenbar noch etwas anders. Wie die italienische gazzetta.it von Insidern der Tour herausgefunden haben will, haben die beiden Topgesetzen, Carlos Alcaraz und Jannik Sinner, offenbar 1,2 Millionen US-Dollar für ihren Start erhalten. Kein Wunder: In Katar hat man Öl-Milliarden in Masse zur Verfügung, das Teilnehmerfeld ist Jahr für Jahr entsprechend stark.

Zum Vergleich zu den 1,2 Millionen: Für den Turniersieg gibt's “nur” 529.945 US-Dollar…