ATP Doha: Carlos Alcaraz muss sich gegen Rinderknech strecken

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz hat das Achtelfinale beim ATP-500er-Turnier in Doha erreicht. Der Spanier schlug Arthur Rinderknech mit 6:4, 7:6 (5).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 19:32 Uhr

Alcaraz hatte dabei durchaus zu kämpfen gegen den Weltranglisten-30. aus Frankreich.

Im ersten Durchgang gelang ihm das entscheidende Break zum 3:2, nachdem Rinderknech eine 40:0-Führung nicht zum Spielgewinn verbuchen konnte. Mehrere Chancen zum Doppelbreak wehrte Rinderknech ab, aber Alcaraz servierte am Ende zur Satzführung aus. Im zweiten Satz hielten sich beide Spieler lange Zeit schadlos, dann holte sich Rinderknech bei 6:5-Führung zwei Mal die Chance zum Break und Satzausgleich - ein Mal wehrte Alcaraz mit einer Aufschlag+1-Kombi ab, bei der zweiten Chance mit mutigem Serve-and-Volley.

Im Tiebreak glich Rinderknech ein Minibreak aus, beim 6:5 aber schoss Alcaraz eine Vorhand aus vollem Lauf die Linie entlang zum Sieg.

Alcaraz folgt damit seinem großen Rivalen Jannik Sinner in die Runde der letzten Sechzehn. Sinner hatte am Montag souverän gegen Tomas Machac gewonnen.

Alcaraz trifft nun auf Rinderknechs Landsmann Valentin Royer (ATP-Nr. 60), der gegen Pierre-Hugues Herbert erfolgreich war.

