ATP Doha: Tsitsipas souverän, Khachanov beißt sich durch

Mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den Tunesier Moez Echargui ist der Grieche Stefanos Tsitsipas beim ATP-500-Turnier in Doha souverän gestartet und fixierte damit das Achtelfinal-Duell gegen Daniil Medvedev. Mehr Mühe hatte dagegen der ehemalige Olympia-Finalist Karen Khachanov, der gegen den Japaner Shintaro Mochizuki drei Sätze benötigte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 15:59 Uhr

Tsitsipas siegt ungefährdet in zwei Sätzen

Zwei Auftaktsiege und zwei erfolgreiche Davis-Cup-Matches standen in der laufenden Saison bislang für den ehemaligen Weltranglisten-3. Stefanos Tsitsipas auf der Habenseite. In seinem Auftakt-Match gegen den tunesischen Wildcard-Spieler Moez Echargui wollte der Grieche natürlich unbedingt nachlegen. Zu Beginn zeigte sich der Außenseiter noch konkurrenzfähig und konnte das Match mit sicheren Aufschlagspielen offenhalten. Ab Satzmitte konnte der 27-jährige Tsitsipas jedoch die Zügel anziehen und schnappte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang.

Mit dem Momentum im Rücken holte sich der dreifache Monte-Carlo-Champion gleich das erste Aufschlagspiel seines 33-jährigen Gegners und ließ bis zum Matchende nichts mehr anbrennen. Mit einem Vorhand-Winner inside-out besiegelte der aktuelle Weltranglisten-33. den sicheren 6:4, 6:4-Erfolg nach 85 Minuten. Im Achtelfinale bekommt es der Athener mit dem an Nr. 4 gesetzten Daniil Medvedev zu tun.

Khachanov muss über die volle Distanz

Deutlich mehr Mühe hatte der an Position 7 gelistete Karen Khachanov. Gegen den ehemaligen Wimbledon-Juniorensieger Shintaro Mochizuki, der sich kürzlich mit seinem japanischen Team im Davis-Cup der österreichischen Auswahl geschlagen geben musste, legte der 29-jährige einen souveränen Start auf den Platz, musste aber gegen einen stark aufkommenden Gegner den Satzgleichstand hinnehmen. Auch im dritten Durchgang konnte der 22-jährige Mochizuki lange Widerstand leisten, ehe Khachanov seinem Gegner beim Stand von 5:4 das Aufschlagspiel entscheidend abnehmen und mit seinem zweiten Matchball den 6:1, 3:6, 6:4-Erfolg fixieren konnte. In der Runde der letzten 16 sieht sich der Olympia-Finalist von Tokio dem Ungarn Marton Fucsovics gegenüber, der sich in zwei Sätzen gegen den Libanesen Hady Habib behaupten konnte.

Lehecka hat Brooksby im Griff

Seiner Favoritenrolle ebenfalls gerecht wurde Jiri Lehecka. Gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby war der an Position 8 geführte Tscheche jederzeit Herr der Lage und triumphierte nach 83 Minuten mit 6:3, 6:3. Im Achtelfinale wartet entweder der Franzose Giovanni Mpetshi Perricard oder Zizou Bergs aus Belgien.

