ATP Rio: Hanfmann siegt zum Auftakt, Altmaier weiter sieglos

Mit einem Zweisatz-Erfolg gegen den brasilianischen Lokalmatador Joao Lucas Reis da Silva ist der Karlsruher Yannick Hanfmann erfolgreich in das ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro gestartet. Die nächste Niederlage erlitt dagegen der Kempener Daniel Altmaier, der sich dem Serben Dusan Lajovic in zwei Sätzen beugen musste.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.02.2026, 06:40 Uhr

Hanfmann behält gegen Reis da Silva kühlen Kopf

Dem Karlsruher Yannick Hanfmann ist die Umstellung von Hard-Court in der Halle beim Davis Cup in Düsseldorf auf die rote Asche in Rio de Janeiro bestens gelungen. In seiner Auftakt-Partie beim ATP-500-Turnier in der brasilianischen Küstenmetropole erwischte der 34-jährige gegen den Wildcardspieler Joao Lucas Reis da Silva aus Brasilien den perfekten Start und konnte seinem 25-jährigen Gegner gleich im ersten Spiel das Service abnehmen. Zwar musste der ehemalige College-Spieler seinen Gegner im ersten Durchgang noch einmal zurückkommen lassen, dominierte aber den Tiebreak, um sich die Satzführung zu holen.

Auch im zweiten Akt schaffte Hanfmann das erste Break und bestätigte dies in Form einer schnellen 3:0-Führung, musste aber auch diesmal postwendend den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Doch diesmal musste sich der siebenfache Challenger-Titelträger nicht auf die Entscheidung im Tiebreak einlassen. Beim Stand von 5:4 erspielte sich der deutsche Davis-Cup-Spieler bei Aufschlag seines Gegners drei laufende Matchbälle, wovon er den zweiten für den finalen 7:6 (3), 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden nutzen konnte. Im Achtelfinale bekommt es Hanfmann mit dem Sieger der Begegnung zwischen dem an Nr. 2 gesetzten Luciano Darderi aus Italien, der in der vergangenen Woche im Endspiel des ATP-Turniers in Bueons Aires stand, und dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo.

Altmaier unterliegt Lajovic

Den Bock erneut nicht umstoßen konnte der 27-jährige Daniel Altmaier in seiner Erstrunden-Begegnung gegen den Serben Dusan Lajovic. Zwar agierte der an Position 7 geführte Kempener gegen den Lucky Loser fast durchgängig auf Augenhöhe, musste aber im ersten Satz beim Stand von 4:4 seinen Aufschlag vorentscheidend abgeben. Im zweiten Satz gaben sich beide Spieler bei eigenem Service keine Blöße, weshalb der Tiebreak die Entscheidung bringen musste. Auch dieser verlief absolut ausgeglichen, ehe der 35-jährige Lajovic erneut das Momentum auf seine Seite ziehen und mit seinem dritten Matchball den 6:4, 7:6 (7)-Erfolg nach etwas mehr als zwei Stunden besiegeln konnte. Damit kassierte Altmaier auf der Profi-Tour seine fünfte Niederlage in Folge und bleibt damit 2026 weiter sieglos.

