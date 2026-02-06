Davis Cup: Yannick Hanfmann bringt deutsches Team in Führung

Yannick Hanfmann sorgt beim Davis-Cup-Qualifier in Düsseldorf für die deutsche Führung gegen Peru. Gegen Gonzalo Bueno siegte der Karlsruher 6:4, 6:4 und beschert dem deutschen Team damit einen erfolgreichen Auftakt.

von Daniel Hofmann aus Düsseldorf

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 17:57 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann spielt erstmals bei einem Heimspiel für das deutsche Davis-Cup-Team.

Bei seinem ersten Heimspiel im Dress des deutschen Davis-Cup-Teams legte Yannick Hanfmann einen guten Start hin. Das frühe Break zum 2:1 half dabei, das eigene Selbstvertrauen und auch die Stimmung in der vollen Halle nach oben zu treiben. Die engste Situation hatte der 93. der Weltrangliste beim 30:30 am Ende des ersten Satzes zu überstehen, da Kontrahent Gonzalo Bueno nicht aufsteckte und immer wieder versucht war mit seiner Vorhand Druck aufzubauen. Verdient war die Satzführung für den 31-Jährigen.

Im zweiten Satz konnte Gonzalo Bueno, aktuell die Nummer 217 der Weltrangliste, dem Druck dann nicht mehr Stand halten. Hanfmann blieb konzentriert und breakte Bueno mit dem Publikum im Rücken im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes. Mit einem abgewehrten Breakball im dritten Spiel verhinderte Bueno eine Vorentscheidung.

Hanfmann bringt die Führung ins Ziel

Doch Yannick Hanfmann ließ sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Nach 1:31 Stunde beendete Hanfmann das Match mit dem ersten Matchball. Damit liegt das Team von Michael Kohlmann nach dem ersten Einzel in Führung und kann sich am heutigen eine noch bessere Ausgangslage vor dem Doppel am Samstag erarbeiten.

Denn direkt im Anschluss folgt das zweite Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Juan Pablo Varillas. Der erfahrene Peruaner ersetzt im Einzel die Nummer eins des Teams Ignacio Buse. Buse pausierte zuletzt einige Monate und wurde von Team-Kapitän Luis Horna vorerst nur für das Doppel am Samstag vorgesehen.