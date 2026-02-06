Davis Cup: 2:0 Deutschland! Jan-Lennard Struff lässt Juan-Pablo Varillas abblitzen

Jan-Lennard Struff hat das zweite Einzel des Davis-Cup-Qualifiers gegen Peru gewonnen. Gegen Juan Pablo Varillas siegte der 35-Jährige 6:4, 6:2 und stellt damit auf 2:0 für das deutsche Team.

von Daniel Hofmann aus Düsseldorf

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 19:34 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff freute sich im Vorfeld auf die Unterstützung des Heimpublikums.

Hier das komplette Match zum Nachlesen im Ticker

Mit der Führung nach dem ersten Einzel im Rücken konnte Jan-Lennard Struff befreit im voll besetzten Düsseldorfer Castello aufschlagen. Und diesen Rückenwind nutzte der aktuell 84. der ATP-Weltrangliste zum Doppelbreak und der 3:0-Führung. Das gute Polster ließ verschmerzen, dass auch Juan Pablo Varillas, immerhin mal die Nummer 60 der Welt, seinem Kontrahenten ein Aufschlagspiel abnehmen konnte. Ohne weitere Zwischenfälle fuhr Struff die Satzführung ein und machte damit seine Position noch etwas entspannter.

Auch im zweiten Durchgang musste Juan Pablo Varillas direkt zum Start viel Arbeit investieren, um den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen. Vier Breakbälle wehrte der Peruaner ab, musste beim Stand von 2:2 jedoch erneut den Rückstand verkraften. Jan-Lennard Struff drehte nun auf und überließ seinem Kontrahenten kein Spiel mehr. Auch die zwei abgewehrten Breakbälle beim Stand von 5:2 ließen den gebürtigen Warsteiner kalt.

Struff macht es schnell

Nach 1:15 Stunde auf dem Court setzte Jan-Lennard Struff unter großem Jubel der Fans dem Duell mit dem ersten Matchball ein Ende. Das deutsche Team führt damit nach dem ersten Tag mit 2:0 und benötigt nur noch einen Sieg, um den Einzug in die zweite Runde perfekt zu machen.

Nach den beiden heutigen Einzeln geht es am morgigen Samstag um 13 Uhr weiter mit dem Doppel zwischen Kevin Krawietz/ Tim Pütz und Ignacio Buse/ Arklon Huertas del Pino. Anschließend werden die beiden weiteren Einzel ausgetragen.