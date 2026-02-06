Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Juan Pablo Varillas im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff und Juan Pablo Varillas bestreiten das zweite Match der Davis-Cup-Partie zwischen Deutschland und Peru in Düsseldorf. Die Partie gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 19:32 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff spielt heute gegen Juan Pablo Varillas

Juan Pablo Varillas ist sicherlich der prominenteste Spieler, den Peru in diesen Länderkampf schickt. Dennoch wird Jan-Lennard Struff als Favorit in diese Partie gehen.

Und das obwohl der Warsteiner in der laufenden Saison noch nicht so richtig in Schwung gekommen ist.

Struff vs. Varillas - hier gibt es einen Livestream

Die Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Juan Pablo Varillas gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im Livestream bei tennis.de.