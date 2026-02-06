Davis Cup live: Yannick Hanfmann vs. Gonzalo Bueno im Livestream und Liveticker

Yannick hanfmann eröffnet das Davis-Cup-Match zwischen Deutschland und Peru gegen Gonzalo Bueno. Das Match gibt es ab 16 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 10:48 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann möchte Deutschland heute in Führung bringen

Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie gegen Peru. Und das gilt natürlich auch für Yannick Hanfmann im Treffen mit Gonzalo Bueno.

Für den Karlsruher wird es der erste Auftritt im Davis Cup vor heimischem Publikum werden.

Hanfmann vs. Bueno - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Gonzalo Bueno gibt es ab 16 Uhr live im Livestream bei tennis.de.