Davis Cup: Yannick Hanfmann geht mit Vorfreude in sein erstes Heimspiel

Wenn am heutigen Freitag das deutsche Davis-Cup-Team in Düsseldorf aufschlägt, ist für viele Spieler aus dem Team von Kapitän Michael Kohlmann die lange Wartezeit auf ein Heimspiel endlich vorbei. Yannick Hanfmann kam bisher selten in den Genuss des Heimpublikums.

von Daniel Hofmann aus Düsseldorf

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 09:45 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann freut sich auf das Heimspiel in Düsseldorf.

Das Gefühl eines Heimspiels hat im Davis Cup einen besonderen Stellenwert. Das berichten sowohl aktive, als auch frühere Profis. Das deutsche Team musste drei Jahre lang auf ein Heimspiel warten. Am Freitag treten Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff mit dem Düsseldorfer Publikum im Rücken an und fiebern dem Beginn bereits entgegen.

“Ich freue mich, endlich mal bei einem Heimspiel dabei zu sein. Bisher durfte ich immer nur auswärts ran”, unterstrich Yannick Hanfmann seine Vorfreude auf das Duell mit Peru. Acht Matches spielte der 31-Jährige bisher für sein Team, doch immer führte der Weg bisher in das Ausland. Jan-Lennard Struff kann dieses Gefühl nachvollziehen: “Ich habe bisher auch nicht viele Heimspiele gehabt. Umso schöner, dass es endlich mal wieder geklappt hat.”

Letztes Heimspiel vor drei Jahren

Das letzte Heimspiel bestritt die DTB-Auswahl im Februar 2023 in Trier. Damals spielten in den Einzeln Alexander Zverev, Oscar Otte und Daniel Altmaier. Das Team von Michael Kohlmann unterlag im Duell mit der Schweiz und spielte anschließend in Bosnien erfolgreich in der Relegation. Dort trug auch Yannick Hanfmann mit dem zweiten Matchpunkt zum Klassenerhalt bei.

Yannick Hanfmann spielt sein erstes Heimspiel im DTB-Dress am Freitag im ersten Match des Tages gegen den jungen Peruaner Gonzalo Bueno. Anschließend setzt Jan-lennard Struff gegen Juan Pablo Varillas den Länderkampf fort.

Die Matches im Überblick

Freitag, 06.02.26, ab 16 Uhr

Yannick Hanfmann vs. Gonzalo Bueno

Jan-Lennard Struff vs. Juan Pablo Varillas

Samstag, 07.02.26, ab 13 Uhr

Kevin Krawietz/ Tim Pütz vs. Ignacio Buse/ Arklon Huertas del Pino

Jan-Lennard Struff vs. Gonzalo Bueno

Yannick Hanfmann vs. Juan Pablo Varillas