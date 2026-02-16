Jannik Sinner eröffnet im eiskalten Doha souverän

Jannik Sinner ist mit einem 6:1 und 6:4 gegen Tomas Machac ins Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Doha eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 18:52 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jannik Sinner kann in Doha nach vorne schauen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Es kann in Doha schon mal kälter werden bei den Matches der Abendsession. Und so war es keine große Überraschung, dass das Betreuerteam von Jannik Sinner angezogen war, als würden sie nicht beim ATP-Tour-500-Event in Katar, sondern beim Skispringen in Predazzo auf der Tribüne sitzen. Zumal man davon ausgehen kann, dass Sinner, der ehemals begabte Skifahrer, die Olympischen Winterspiele in seinem Heimatland aufmerksam verfolgt.

Aber immerhin ließ Sinner Simone Vagnozzi und Co. nicht lange zittern. Denn der erste Auftritt nach seinem überraschenden Scheitern gegen Nova Djokovic im Halbfinale der Australian Open ließ Sinner gegen Tomas Machac nichts anbrennen, gewann sicher mit 6:1 und 6.4.

Sinner im Achtelfinale gegen Popyrin

Sinner setzte dabei früh den Ton, nahm seinem tschechischen Gegner gleich dessen erstes Aufschlagspiel ab, gewann den ersten Satz nach nicht einmal einer halben Stunde Spielzeit. Im zweiten Durchgang war es dann das fünfte Spiel, in dem Sinner Machac breakte. Danach hatte Machac mehr damit zu kämpfen, sein eigenes Service zu halten, als dass er sich Chancen auf ein Comeback erarbeiten konnte.

Immerhin: Beim Stand von 3:5 wehrte Machac drei Matchbälle von Sinner in grandioser Manier ab, kam noch einmal heran.

Senen Gegner für das Achtelfinale kennt Jannik Sinner auch schon: Es wird Alexei Popyrin werden. Der Australier hatte beim 6:0 und 6:2 gegen Mubarak Shannan Zayid erwartungsgemäß überhaupt keine Probleme.

Auch Mensik und Fils weiter

Turnierfavorit in Doha ist allerdings Carlos Alcaraz. Der Spanier eröffnet seine Kampagne morgen gegen Arthur Rnderknech, weiß allerdings jetzt schon, gegen wen er im Fall eines Sieges dran käme: Nämlich gegen Valentin Royer, der am heutigen Montag Pierre-Hugues Herbert mit 6:3 und 6:0 nach Hause schickte.

Hart zu kämpfen hatte Rückkehrer Arthur Fils, der gegen Kamil Majchrzak letztlich aber doch in drei Sätzen gewann. Ebenfalls eine Runde weiter ist Jakub Mensik, der bei Australian Open zu seinem Achtelfinale gegen Novak Djokovic ja nicht hatte antreten können. Mensik schlug Jan Choinski mit 6:7 (6), 6:2 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Doha

