Grigor Dimitrov holt David Nalbandian in sein Coaching-Team

Nach einem bislang nicht zufriedenstellenden Saisonstart nimmt Grigor Dimotrov in seinem Coaching-Team eine weitere Änderung vor. Neben dem Belgier Xavier Malisse als Haupt-Coach wird ab dem Turnier in Acapulco auch der ehemalige Weltranglisten-3. David Nalbandian als zusätzlicher Übungsleiter dazustossen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.02.2026, 14:45 Uhr

© Getty Images Ab dem Turnier in Acapulco grüßt David Nalbandian aus der Coaching-Box von Grigor Dimitrov.

Von großen Erfolgen war der Bulgare Grigor Dimitrov in den letzten Monaten nicht gerade verwöhnt. Nach seiner Aufgabe beim vergangenen Wimbledon-Turnier musste die ehemalige Nr. 3 der Welt knapp vier Monate aufgrund einer Brustmuskelverletzung pausieren, ehe er wieder auf die Tour zurückkehren konnte. Im Rest der letztjährigen Saison sollte es auch nur noch für einen Turnierstart reichen, wo er beim Masters-Event in Paris nach einem Erfolg gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard nicht zur Zweitrunden-Begegnung gegen Daniil Medvedev antreten konnte.

Nachdem der 34-jährige zum Ende der Saison die Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Coach Dani Vallverdu beendet hatte, heuerte er zum Start der neuen Spielzeit den Belgier Xavier Malisse an, der in der Vergangenheit unter anderem mit dem Australier Alexei Popyrin und dem Südafrikaner Lloyd Harris zusammengearbeitet hatte.

Doch der Saisonstart verlief bislang alles andere als nach Wunsch für die ehemalige Nr. 1 der Junioren-Weltrangliste. Nach seinem Auftakt-Erfolg beim ATP-Turnier in Brisbane gegen den Spanier Pablo Carreno Busta setzte es Niederlagen gegen den Belgier Raphael Collignon, bei den Australian Open gegen Tomas Machac und in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Dallas gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen.

Um für den weiteren Saison-Verlauf einen neuen Input zu erhalten, wartet Dimitrov mit einer spektakulären Neuverpflichtung auf. Ab dem ATP-Turnier in Acapulco, das nächste Woche startet, wird der ehemalige Weltranglisten-3. David Nalbandian zum Coaching-Team dazustossen, im dem Malisse weiterhin in der Rolle als Chef-Coach fungieren soll. Da sich die Trainererfahrungen des Argentiniers Nalbandian, der überwiegend nur mit dem Serben Miomir Kecmanovic zusammenarbeitete, noch recht übersichtlich gestaltet, setzt Dimitrov wohl mehr auf seine Expertise als absoluter Weltklassespieler. Dabei gelang dem 44-jährigen 2007 in Madrid als einzigem Spieler das Kunststück, die Big3 mit Federer, Nadal und Djokovic innerhalb eines Turniers zu besiegen.