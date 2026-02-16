ATP Doha live: Jannik Sinner gegen Tomas Machac im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft beim ATP-500-Turnier in Doha in der Auftaktrunde auf Tomas Machac. Das Match gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und ATP TennisTV sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 21:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Bei seinem zweiten Turnierstart der Saison sieht sich der Südtiroler Jannik Sinner zum Auftakt des ATP-500-Turniers in Doha dem Tschechen Tomas Machac gegenüber. Die spannendste Frage wird dabei wohl sein, wie sich der 24-jährige in seiner ersten Begegnung nach der spektakulären Fünfsatz-Niederlage im Halbfinale der Australian Open präsentieren wird, wo er sich nach etwas mehr als vier Stunden dem 24-fachen Grand-Slam-Champion Novak Djokovic geschlagen geben musste.

Aufgrund des direkten Vergleichs dürfte Sinner der 25-jährige Machac als Auftakthürde nicht gerade ungelegen kommen, Bei den bisherigen Auseinandersetzungen, die beide 2024 auf Masters-Ebene in Miami und Shanghai stattfanden, konnte sich der Weltranglisten-2. jeweils ohne Satzverlust durchsetzen.

Sinner vs. Machac – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Tomas Machac aus Doha gibt es ab 17:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei Wow und ATP TennisTV sowie in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau aus Doha