ATP Dallas: Shelton sichert sich mit dramatischem Comeback den Sieg

Ben Shelton feiert in Dallas einen nervenaufreibenden Dreisatzsieg gegen Taylor Fritz.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 22:19 Uhr

© Getty Images Ben Shelton ließ sich in Dallas feiern

Der erste Satz verlief klar zugunsten von Taylor Fritz. Ben Shelton bewegte sich nicht wie gewohnt, und Fritz nutzte seine Chancen konsequent aus, um zum 6:3 in Führung zu gehen. Es schien, als würde der Favorit einen schnellen Sieg einfahren.

Unerwartete Wende

Auch im zweiten Durchgang blieb Fritz lange überlegen und erarbeitete sich mehrere Breakchancen. Doch aus dem Nichts gelang Shelton schließlich ein entscheidendes Break zum 3:5, das den Satz komplett drehte. Mit konzentriertem Spiel sicherte sich Shelton den Satz mit 6:3 und glich damit zum 1:1 aus.

Dramatischer Entscheidungssatz

Der dritte Satz entwickelte sich zu einem wahren Nervenkrimi. Shelton schaffte ein frühes Break, Fritz reagierte aber prompt mit einem Rebreak. Bei 5:4 für Fritz und Aufschlag Shelton hatte Fritz sogar drei Matchbälle. Shelton wehrte jedoch alle ab, hielt sein Aufschlagspiel und tütete mit einem anschließenden Break das Match ein.

Angeschlagene Finalisten

Beide Spieler zeigten sich allerdings nicht von ihrer physisch besten Seite. Fritz hatte bereits vor dem Start mit körperlichen Problemen zu kämpfen und wirkte nicht hundertprozentig fit, während Shelton im Halbfinale und Finale immer wieder unter Beschwerden am rechten Oberschenkel litt. Vermutlich geht es damit für beide Spieler erst wieder in Indian Wells weiter.