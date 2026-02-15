ATP Buenos Aires: Cerundolo holte Heimsieg gegen Darderi

Francisco Cerundolo sichert sich im Finalspiel in der argentinischen Hauptstadt einen emotionalen Heimsieg gegen den Italiener Luciano Darderi.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 22:05 Uhr

© Getty Images Francisco Cerundolo sorgte für argentinische Festspiele

Cerundolo sah bereits anfangs des Matches wie jemand aus, der auf einer Mission war: Mission Heiimsieg. Vor argentinischem Publikum setzte er Darderi früh unter Druck und holte sich bereits nach wenigen Games das erste Break.

Darderi verliert den Faden

Darderi hingegen begann im Lauf des ersten Satzes zunehmend, die Kontrolle zu verlieren. Vor allem aber im zweiten Satz häuften sich seine unerzwungene Fehler. Sichtlich genervt verlor Darderi seine Nerven. Mehrfach schleuderte er seinen Schläger auf den Boden und schimpfte lauthals vor sich hin.

Cerundolo bleibt fokussiert

Cerundolo, der seinerseits nicht immer unbedingt als Ruhe in Person gilt, ließ sich von den Ausbrüchen seines Gegners nicht aus dem Konzept bringen. Mit Geduld dominierte er den zweiten Satz nach Belieben und holte sich ein Doppelbreak.

Emotionale Heimstärke

Vor ausverkauftem Haus setzte Cerundolo am Ende mit 6:4, 6:2 ein emotionales Statement vor heimischem Publikum und vor den Augen seines Vaters. Während er letztes Jahr das Finale noch gegen Joao Fonseca verloren hatte, holte er sich heuer im zweiten Anlauf den verdienten Heimsieg.