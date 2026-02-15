Marin Cilic über Novak Djokovic: "Er ist eine Inspiration"

Für Marin Cilic hat sich die Woche beim ATP 500er-Turnier in Dalls durchaus gelohnt. Bis ins Halbfinale führte der Turnierverlauf den Kroaten, der die letzten Leistungen von Novak Djokovic als eigenen Antrieb genommen hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 11:06 Uhr

© Getty Images Marin Cilic spielte in Dallas eine sehr gute Woche.

Marin Cilic ist mit 37 Jahren nur ungemein jünger als Novak Djokovic. Doch trotzdem sieht Cilic in dem 24-fachen Grand-Slam-Sieger durch seine aktuellen Leistungen ein Vorbild für sein eigenes Spiel. “Er ist eine große Inspiration”, sagte der Kroate in einem Interview mit dem TennisChannel.

Vor allem seine Auftritte bei den Australian Open faszinierten Cilic ganz besonders: “Er hat in Australien begonnen aggressiver zu agieren und sehr gut gespielt.” Djokovic bezwang mit dieser Herangehensweise im Halbfinale von Melbourne Jannik Sinner in fünf Sätzen und unterlag anschließend im Endspiel Carlos Alcaraz.

Cilic spielt in Dallas große auf

Die Inspiration, die Marin Cilic aus den letzten Auftritten von Novak Djokovic zog, zeigte in dieser Woche bereits eine große Wirkung. Beim ATP-Turnier in Dalls zog der US-Open-Sieger von 2014 ins Halbfinale ein, unterlag dort Taylor Fritz ganz knapp nach zwei Tiebreaks. Zuvor feierte der Kroate drei ungefährdete Zweisatzerfolge. Darunter seinen 600. Matchsieg auf der ATP Tour.

Durch das gute Ergebnis beim 500er-Turnier in Texas schiebt den Altmeister am Montag auf Rang 43 in der Weltrangliste. In der kommenden Woche startet Marin Cilic beim ATP 250er-Event in Delray Beach. Auftaktgegner ist Brandon Nakashima.