ATP Doha: Alcaraz gegen Sinner im Endspiel? Diese Stolpersteine warten!

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treten in der kommenden Woche beim ATP 500er-Turnier in Doha an. Beide Spieler sind die Topfavoriten auf das Endspiel. Doch der Draw könnte für beide Profis den einen oder anderen Stolperstein bereithalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 11:17 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Carlos Alcaraz könnten in Doha im Endspiel aufeinander treffen.

Nach seinem ersten Australian-Opern-Titel und dem damit verbundenen Karriere-Grand-Slam steht für Carlos Alcaraz beim Turnier in Doha das erste Turnier an. Im Endspiel des hochkarätig besetzten Turniers könnte Dauerrivale Jannik Sinner warten. Die Fans in Katar würden sich freuen.

In der ersten Runde geht es für Carlos Alcaraz zunächst gegen den Franzosen Arthur Rinderknech um den Einzug in die nächste Runde. Erst im Viertelfinale könnte mit dem an Position sieben gesetzten Karen Khachanov eine erste größere Herausforderung warten. Auch ein mögliches Halbfinale gegen Daniil Medvedev wäre sicherlich eine interessante Challenge für den Spanier.

Andrey Rublev möchte Titel verteidigen

Jannik Sinner spielt in der Auftaktrunde gegen Tomas Machac. Größter Stolperstein in der Hälfte des Südtirolers ist der Kasache Alexander Bublik (startet gegen einen Qualifikanten), im Turnier nach Alcaraz und Sinner an Position drei gesetzt. Ebenfalls in der unteren Hälfte des Tableaus befindet sich Titelverteidiger Andrey Rublev, der die Premiere des Turniers als 500er-Event gewinnen konnte.

Die Herausforderer sind also zahlreich für die beiden führenden Spieler der Weltrangliste. Sportlich wäre ein Duell zwischen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner im Endspiel der Höhepunkt der Tenniswoche. Beide Protagonisten haben bisher noch keinen Titel in der katarischen Hauptstadt gewinnen können.

Hier das komplette Tableau in Doha