ATP Dallas: Fritz gewinnt Duell der Aufschlagriesen

Taylor Fritz zieht nach einem Tie-Break-Krimi gegen Altmeister Marin Cilic ins Finale von Dallas ein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 23:28 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz kämpft sich durch

Wie bei den meisten Duellen zwischen großen Aufschlägern war das Match von vielen freien Punkten und kurzen Ballwechseln geprägt. Schon im ersten Satz gab es kaum Raum für Fehler, und beide Spieler hielten konsequent ihren Aufschlag. Das Tiebreak konnte Fritz für sich entscheiden und sich damit den ersten Satz sichern.

Behandlung nach erstem Satz

Nach dem knappen ersten Satz musste Fritz kurz medizinisch behandelt werden. Diese Pause half dem US-Amerikaner, fokussiert in den zweiten Satz zu gehen. Cilic zeigte sich anfangs unbeeindruckt, seine Fehlerquote nahm aber schleichend zu.

Doppelfehler entscheiden das Match

Im Wesentlichen spiegelte der zweite Satz den ersten: Es gab keine Breaks und wenige lange Ballwechsel. Die Spielen blieben auf den Aufschlag ausgerichtet. Am Ende machten allerdings die Doppelfehler den Unterschied. Cilic produzierte sechs von insgesamt acht Doppelfehlern ausgerechnet im zweiten Satz, darunter auch im entscheidenden Tiebreak, während Fritz nahezu fehlerfrei servierte.

Blick aufs Finale

Mit diesem Erfolg steht Fritz nun im Finale und wartet auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Denis Shapovalov und Ben Shelton. Nach seinem überzeugenden Auftritt zeigt Fritz, dass er in den entscheidenden Momenten seine Nerven im Griff hat und bereit ist, um den Titel zu kämpfen.

