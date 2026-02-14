ATP: Delray Beach wartet mit starker Besetzung auf

Die meisten Spitzenspieler, die sich in der aktuellen Woche beim 500er in Dallas messen, treten auch ab Montag beim ATP-Tour-250-Turnier in Delray Beach an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 11:08 Uhr

© Getty Images Casper Ruud kehrt kommende Woche auf die ATP-Tour zurück

Ha! Casper Ruud hat seine ganz persönliche Babypause offenbar für beendet erklärt. Denn der Norweger, der sowohl auf einen Start im Davis Cup zuhause gegen Großbritannien wie auch beim aktuell noch laufenden ATP-Tour-500-Event in Dallas verzichtete, scheint im Tableau von Delray Beach auf. Als Nummer zwei hinter Taylor Fritz.

Überhaupt kann sich das Teilnehmerfeld in Florida sehen lassen. Denn insgesamt stehen gleich sechs Top-30-Profis im 28er-Raster. Learner Tien und der im Moment nicht gerade in Topform spielende Flavio Cobolli sind auch dabei, so wie auch schon Dallas. Eigentlich fehlt nur Ben Shelton.

Für ein bisschen internationale Abwechslung könnte Valentin Vacherot sorgen. Der Monegasse, im Herbst Überraschungssieger beim 1000er in Shanghai, ist in Delray Beach an Position acht gesetzt und beginnt gegen Alex Michelsen.

Hier das Einzel-Tableau in Delray Beach

