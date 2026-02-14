ATP Dallas: Lefty-Duell zwischen Shapovalov und Shelton im Halbfinale

Die Viertelfinal-Partien beim ATP-Tour-500-Turnier in Dallas haben am Freitag teilweise fantastisches Tennis gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 07:15 Uhr

© Getty Images In Dallas läuft Denis Shapovalov gerne zu großer Form auf

Wenn Denis Shapovalov nach Dallas kommt, dann scheint er sich an jene Tage zu erinnern, in denen er als valider Kandidat auf ein Championat bei einem Major galt. Im vergangenen Jahr konnte der Kanadier in Dallas den Titel holen, nun steht Shapovalov schon wieder zumindest in der Vorschlussrunde. Im Viertelfinale gewann er gegen Alejandro Davidovich-Fokina mit 5:7, 6:4 und 6:3.

Und somit kommt es nun zum großen Showdown der Lefties. Denn auch Ben Shelton konnte sich für die Runde der letzten vier qualifizieren. Wie Shapovalov mit größter Mühe. Shelton bezwang Miomir Kecmanovic mit 5:7, 6:3 und 6.4. Also beinahe exakt demselben Ergebnis, mit dem Shapovalov „ADF“ nach Hause schickte.

Cilic fordert Fritz

In der oberen Tableau-Hälfte mühte sich Turnierfavorit Taylor Fritz ins Halbfinale. Gegen Landsmann Sebastian Korda musste mal wieder ein Kraftakt her, Fritz setzte sich schließlich mit 6:7 (2), 6:4 und 7:6 (5) durch.

Am gemütlichsten hat Marin Cilic den Viertelfinal-Tag überstanden. Der US-Open-Champion von 2014 beendete den Lauf des britischen Qualifikanten Jack Pinnington-Jones mit 6:1 und 6:4 und trifft heute auf Fritz.

