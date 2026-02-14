ATP Rotterdam: Felix Auger-Aliassime und Alexander Bublik fixieren Valentinstags-Date

Felix Auger-Aliassime und Alexander Bublik werden sich beim ATP-500-Turnier in Rotterdam im Halbfinale duellieren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 00:31 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime ist in Topform

Felix Auger-Aliassime fühlt sich in den Hallen dieser Welt auch im Jahr 2026 pudelwohl. Der Kanadier erreichte beim ATP-500-Turnier in Rotterdam durch einen 7:6 (2) und 6:2-Erfolg über Lokalmatador Tallon Griekspoor ohne Satzverlust das Halbfinale und zeigte dabei vor allem im zweiten Durchgang eine beeindruckende Leistung.

“Das war vemutlich der beste Satz, den ich in diesem Jahr gespielt habe”, meinte Auger-Aliassime nach seinem siebten Sieg in Folge. In der Vorwoche hatte der 25-Jährige beim ATP-250-Turnier in Montpellier den Titel geholt. In Rotterdam könnte der Weltranglistensechste seinen neunten Indoor-Titel gewinnen.

Bublik gewinnt spektakuläres Match gegen Munar

Dafür muss Auger-Aliassime in den Niederlanden noch zwei Matches für sich entscheiden. Am Valentinstag bekommt er es mit Alexander Bublik zu tun. Der Weltranglistenzehnte, der in den Runden zuvor gegen Hubert Hurkacz und Jan-Lennard Struff schwer zu kämpfen hatte, besiegte Jaume Munar im bislang besten Match des Turniers mit 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (3).

Im Halbfinale der oberen Hälfte kommt es zum Duell zwischen dem topgesetzten Australier Alex de Minaur und dem Franzosen Ugo Humbert.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam