ATP Dallas: Ben Shelton gelingt "kleine" Revanche

Ben Shelton ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Adrian Mannarino ins Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dallas eingezogen. Gegen den Franzosen hatte Shelton bei den US Open 2025 ja aufgeben müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 08:59 Uhr

Für die meisten amerikanischen Tennisprofis sind die US Open das wichtigste Turnier des Jahres, da darf man Ben Shelton getrost dazuzählen. Umso bitterer die Szenen im vergangenen Jahr, als Shelton gegen Adrian Mannarino wegen einer Verletzung aufgeben musste. Und das wenige Tage, nachdem der Linkshänder in Toronto den größten Erfolg seiner Karriere feiern konnte.

Da ist das gestrige 7:6 (2), 6:7 (4) und 6:3 von Shelton gegen Mannarino in Dallas nur ein schwacher Trost. Aber besser ein kleiner als gar keiner. Mit diesem Erfolg zog Shelton in das Viertelfinale des 500er-Events ein.

Dort geht es heute gegen Miomir Kecmanovic. Der Serbe gewann gegen Tommy Paul mit 5:7, 6:4 und 6:4..

Schon am Mittwoch war Turnierfavorit Taylor Fritz in die Runde der letzten acht eingezogen. Fritz bekommt es heute mit Sebastian Korda zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Dallas

