"Bälle sind nicht rund": Medvedev wütet - und ist damit nicht alleine

Im Rahmen seiner Auftakt-Niederlage in Rotterdam ließ sich Daniil Medvedev über die Bälle aus. Und erhielt nun Backup von zwei Kollegen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 10:22 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Das Tennisbälle nicht rund sein sollen? Ist natürlich eine steile These und womöglich auch einiger Aufregung im Rahmen eines Tennismatches geschuldet. Zumal wenn dieses nicht in die gewünschte Richtung verläuft - wie im Falle von Daniil Medevev bei seiner Niederlage in Rotterdam gegen Ugo Humbert.

“Meddy” jedenfalls wollte die gespielten Head-Bälle als schmaler erkannt haben, als sie sein sollten. “Ich denke, wir sollten darüber nachdenken, nicht mehr mit Head-Bällen zu spielen", wütete er. "Head Tour XT-Bälle sind nicht rund, also sollten wir nicht mit ihnen spielen und niemand sollte sie kaufen", so Medvedev, der sich im Laufe des Matches in mehrere Diskussionen verstrickte.

Das Problem, so der Weltranglisten-11.: dass der Ball nicht immer gleichmäßig reagiere, wenn man ihn treffe. “Wie sollen wir denn da Tennis spielen?” Später legte er nach mit dem schönen Satz, den wir dann doch nur sinngemäß auf Englisch wiedergeben können: “Please delete these f—ing balls from this f—ing life!”

Medvedev hatte sich schon mehrfach über die Bälle auf der Tour ausgelassen, auch darüber, dass diese vor allem Carlos Alcaraz und Jannik Sinner bevorzugen würden. Diese könnten auch langsame Bälle enorm beschleunigen - im Gegensatz zu anderen Spielern, oder er selbst.

de Minaur: “Verstehe, was Daniil über die Bälle sagt”

Unterstützung erhielt Medvedev in Rotterdam von Alex de Minaur und Arthur Fils.

Auch er habe im Training mit den Bällen arg zu kämpfen gehabt, bestätigte der Australier. “Ich verstehe, was Daniil über die Bälle sagt.” Und konkreter: “Sie gehören definitiv nicht zu meinen Favoriten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand besonders gerne mit ihnen spielt. Sie sind sehr schwer zu kontrollieren.” Es sei kompliziert zu erklären, aber der Ball in Rotterdam sei “ein sehr toter Ball. Er eignet sich für Spieler mit viel Schlagkraft, die den Ball mit viel Rotation spielen und ihn gut durchschlagen können.”

Auch Fils sprach von “schrecklichen Bällen”. „Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist, vielleicht die ATP. Aber sie müssen sich verbessern, denn es ist nicht normal, auf unserem Niveau mit diesen Bällen zu spielen.“