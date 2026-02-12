ATP Rotterdam: Wawrinka scheitert am "Demon", auch Tsitsipas raus

Stan Wawrinka ist im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam mit 4:6 und 2:6 an Alex de Minaur gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 18:06 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist in Rotterdam ausgeschieden

Die Nummer eins von Rotterdam war dann doch zu stark für Stan Wawrinka. Die Schweizer Legende, die nach dieser Saison die Karriere beenden wird, musste sich Alex de Minaur mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Zum Auftakt hatte Wawrinka gegen Thijs Boogard gewonnen - einen Spieler, der 23 Jahre jünger ist als er selbst.

De Minaur dagegen darf morgen im Viertelfinale weiterspielen. Und trifft da auf einen Lokalmatador: Denn Botic van de Zandschulp konnte sich schon früher am Donnerstag gegen Stefanos Tsitsipas mit 6:4 und 7:6 (4) durchsetzen.

Schnaitter und Wallner schlagen Cabral und Miedler

Jaume Munar hat ebenfalls die Runde der letzten acht erreicht. Der Spanier besiegte Karen Khachanov in drei Sätzen und bekommt es am Freitag entweder mit Alexander Bublik oder Jan-Lennard Struff zu tun.

Im Doppel gab es eine kleine Überraschung: Denn das deutsche Duo Jakob Schnaitter und Mark Wallner gewann gegen den Österreicher Lucas Miedler und dessen portugiesischen Partner Francisco Cabral mit 7:5 und 6:4. Schnaitter und Wallner hatten sich zum Auftakt gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz hauchzart im match-Tiebreak behaupten können.

