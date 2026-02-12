ATP Buenos Aires: Fonseca scheitert, auch Berrettini raus

Mit Joao Fonseca ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires der Titelverteidiger bereits in seinem ersten Match ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 08:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Joao Fonseca ist in Bueno Aires gescheitert

Alejandro Tabilo kann an guten Tagen ein äußerst unangenehmer Gegner sein, vor allem auf Sand. Das hat auch Novak Djokovic schon zweimal erfahren. Es ist also keine große Überraschung, dass Tabilo nun in Runde zwei des ATP-Tour-250-Turniers von Buenos Aires gegen Joao Fonseca mit 6:3, 3:6 und 7:5 gewonnen hat. Zumal mit der Vorgeschichte Fonsecas: Der Brasilianer konnte wegen Beschwerden im unteren Rückenbereich in dieser Saison bislang nur ein Match bestreiten, das er bei den Australian Open gegen Eliot Spizziri verlor.

Aber natürlich hätte Fonseca seinen. Titel in der argentinischen Hauptstadt gerne verteidigt. Nach 2:24 Stunden Spielzeit musste er allerdings Tabilo gratulieren, der nun auf Tomas Martin Etcheverry trifft.

Auch Matteo Berrettini musste sich in Runde zwei verabschieden. Der Italiener, mal wieder auf einer Comeback-Tour nach längerer Verletzungspause, unterlag Vit Kopriva mit 4:6 und 3:6.

Francisco Cerundolo, die Nummer eins bei seinem Heimturnier, ist dagegen erfolgreich gestartet. Cerundolo, der 2025 im Endspiel gegen Fonseca verlor, besiegte Hugo Dellien mit 6:0 und 7:6 (6) und trifft nun auf Berrettini-Bezwinger Kopriva.

Hier das Einzel-Tableau in Buenos Aires

