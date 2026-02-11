ATP Rotterdam: Wawrinka gewinnt und kehrt unter die Top 100 zurück

Stan Wawrinka ist mit einem ungefährdeten Sieg gegen Thijs Boogard in die zweite Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen. Und damit auch wieder unter die Top 100 der ATP-Charts.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 14:05 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka ist wieder ein Mann der Top 100

Wenn Stan Wawrinka so weitermacht, dann wird er für sein Abschiedsjahr auf der ATP-Tour schon bald keine Wildcards mehr benötigen. Denn nach dem 6:3 und 6:4 gegen den Niederländer Thijs Boogard zog Wawrinka zum ersten Mal nach 18 Monaten wieder in die Top 100 der Weltrangliste ein. Der Altersunterschied zwischen Wawrinka und Boogard liegt übrigens bei satten 23 Jahren.

Die nächste Aufgabe wird aber in jedem Fall schweißtreibender: Denn da wartet auf den Schweizer Turnierfavorit Alex de Minaur. Der Australier hatte gestern Abend ein unterhaltsames Match gegen Rückkehrer Arthur Fils mit 7:6 (3) und 6:2 gewonnen.

Die Nummer zwei des Turniers, Félix Auger-Aliassime, kommt ja mit dem Schwung des Titelgewinns in Montpellier nach Rotterdam. Der Kanadier hat mit Alexei Popyrin aber eine ziemlich unangenehme Auftaktaufgabe erwischt.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam