Roger Federer in der Hall of Fame: Erst die Arbeit, dann die Einführung!

Im Sommer 2026 wird Roger Federer in die International Tennis Hallo Of Fame aufgenommen. Und wird auch selbst zum Schläger greifen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 16:44 Uhr

© Getty Images Roger Federer zuletzt vor Beginn der Australian Open 2026

Die Einführungszeremonie der „Class of 25“ in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island, war ja schon aller Ehren wert. Da wurde etwa die Bryan Brothers aufgenommen, das hellste Scheinwerferlicht strahlte aber wohl auf Maria Sharapova. Zumal die Russin ja eine Laudatio von ihrer Langzeit-Rivalin Serena Williams erhielt. Der Einzug letzterer in die Hall wird sich nach übereinstimmenden Berichten wegen einer möglichen Wiederaufnahme der sportlichen Tätigkeiten wohl noch verzögern. Aber das ist eine andere Geschichte.

In diesem Sommer nun hat man Roger Federer nach Newport bestellt. Der Maestro wird dem Ruf der Hall gerne folgen, wer das Museum in Newport schon mal besucht hat, weiß: Einige Utensilien des Schweizer Großmeisters sind dort eh schon ausgestellt.

Federer zu Gast bei Super Bowl LX

Aber weil grad Zeit sein wird, soll Federer auch zum Schläger greifen. Am 28. August wird er bei den „Celebrity Pro Classics“ auf einem der (wirklich sehr schönen) Rasenplätze in Newport aufschlagen. Wer da noch am Start ist, steht wohl noch nicht fest. Ebensowenig, wer die Rede auf Roger Federer halten wird. Die natürlich Wahl wäre sicherlich Rafael Nadal, zumal die beiden Legenden ja auch eine ziemlich enge Freundschaft pflegen. Oder wie wäre es mit Andy Roddick, den Federer ja in gleich drei Wimbledon-Endspielen gequält hat? Dem Unterhaltungswert würde diese Wahl nicht schaden.

Das vergangene Wochenende hat Roger Federer übrigens auch in den USA verbracht. Genauer gesagt in der Bay Area, wo erst vor wenigen Wochen der von ihm ins Leben gerufene Laver Cup zur Austragung kam. Aktuell war Federer zu Gast bei Super Bowl LX zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots. Und hat New England erneut kein Glück gebracht: Denn das allererste Endspiel der amerikanischen Football-Liga hat Federer live Anfang 2008 gesehen. Da unterlagen die bis dahin ungeschlagenen Patriots in Phoenix den New York Giants mit 14:17.

