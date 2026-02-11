ATP Dallas: Fritz mit Mühe weiter, Cilic putzt Tien

Turnierfavorit Taylor Fritz ist mit einem denkbar knappen Sieg in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Dallas eingezogen. Marin Cilic sorgte für eine Überraschung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 08:42 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz hatte zum Auftakt in Dalles allergrößte Mühe

Der ohnehin schon zähe Saisonstart von Taylor Fritz hätte in Dallas fast seine Fortsetzung gefunden. Dort startet Fritz an Position eins gesetzt. Und musste gegen Landsman Marcus Giron gleich einmal knapp zweieinhalb Stunden lang richtig kämpfen. Am Ende setzte sich der Favorit aber mit 6:4, 5:7 und 7:6 (1) durch und trifft im Achtelfinale auf Brandon Nakashima.

Für eine Überraschung sorgte Marin Cilic. Der Kroate feierte gegen Learner Tien mit dem 7:5 und 7:6 (4) seinen insgesamt 600. Matchsieg auf der ATP-Tour. Der größte davon kam ja 2014 im Endspiel der US Open gegen Kei Nishikori.

Shelton weiter, Cobolli raus

Keine Probleme hatte zum Auftakt Ben Shelton. Der Linkshänder wird in Dallas als Nummer zwei geführt und startete mit einem 6:4 und 6:4 gegen den Kanadier Gabriel Diallo. Im Achtelfinale geht es für Shelton entweder gegen Adam Walton oder Adrian Mannarino.

Weiterhin nicht in Schwung kommt derweil Flavio Cobolli, der doch Ende der vergangenen Saison bei der Finalrunde im Davis Cup dermaßen brilliert hatte. Cobolli musste sich James Pinnington Jones, einem britischen Qualifikanten, mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben.

Titelverteidiger Denis Shapovalov legte dagegen mit einem ungefährdeten 6:1 und 6.2 gegen den jungen Spanier Rafael Jodar los.

Hier das Einzel-Tableau in Dallas