Deutsch-österreichische Doppeldramen in Rotterdam

Schon früh im Doppel-Wettbewerb des ATP-Tour-500-Events in Rotterdam haben sich kleinere Dramen abgespielt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 21:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lucas Miedler und Francisco Cabral sind in Rotterdam mit dem Schrecken davongekommen

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind im deutschen Davis-Cup-Team seit Jahren eine Bank, auf der Tour haben sie im vergangenen Jahr erstmals ein ATP-Masters-1000-Event gewonnen, 2024 schlossen „KraPütz“ das Tennisjahr als Champions der ATP Finals ab. Da ist der Ansporn für andere deutsche Teams natürlich groß, gegen die Platzhirsche noch mehr Gas zu geben als sonst.

In Rotterdam ist dies nun zum Auftakt Jakob Schnaitter und Mark Wallner ziemlich gut gelungen. Die beiden besiegten nämlich Krawietz und Pütz, beim Traditionsevent in den Niederlanden an Position zwei gesetzt, mit 7:6 (5), 3:6 und 13:11.

Noch dramatischer ging es beim Match von Lucas Miedler mir Partner Francisco Cabral zu. Der Österreicher, der eben erst vom Davis Cup aus Tokio angereist war) und Cabral mussten gegen die Aufschlagriesen Hubert Hurkacz und Karen Khachanov Matchbälle abwehren, setzten sich am Ende mit 6:7 (6), 7:6 (4) und 16:14 durch.

Und treffen damit im Viertelfinale auf: Schnaitter und Wallner. Eine gute Chance für beide unbesetzte Teams, das Halbfinale zu erreichen. Wo dann die an Position vier gesetzten Italiener Andrea Vavassori und Simone Bolelli warten könnten.

Hier das Doppel-Tableau in Rotterdam

