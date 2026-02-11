Doch kein Showdown mit „SinCaraz“: Djokovic sagt für Doha ab

Novak Djokovic wird nun doch nicht beim ATP-Tour-500-Event in Doha starten. Das wurde am heutigen Mittwoch bekannt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 14:20 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic braucht noch Zeit zur Regeneration

Es war so schön angerichtet für das 500er-Event kommende Woche in Doha: Mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner würden die beiden dominierenden Spieler der Jetztzeit an den Start gehen, mit Novak Djokovic der erfolgreichste Spieler überhaupt. Und nach dem Sieg von „Nole“ im Halbfinale der Australian Open 2026 gegen Sinner hätte man sich auf den nächsten spannenden Showdown freuen dürfen.

Dazu wird es nun aber nicht kommen. Denn Novak Djokovic zog seine Startzusage zurück, wird in Doha fehlen. Wie übrigens auch Alexander Zverev, der aber ohnehin erst wieder in Acapulco aufschlagen wollte. Als Grund für seine Absage nannte Djokovic schlichtweg Müdigkeit. Eben diese hatte Carlos Alcaraz auch schon bei seinem Startverzicht in Rotterdam angegeben.

Djokovic zweimaliger Titelgewinner in Doha

Djokovic hat das Turnier in Doha 2015 und 2016 gewonnen, damals noch als ATP-Tour-250-Event. Die Matchbilanz des serbischen Großmeisters in Katar steht bei 15 Siegen zu nur drei Niederlagen.

Für Jannik Sinner wird es der erste Auftritt überhaupt in Doha werden. Carlos Alcaraz dagegen hat sich auch schon 2025 versucht, verlor dort aber im Viertelfinale gegen Jiri Lehecka.

Neben den beiden Führenden in der Weltrangliste werden auch noch Spieler wie Félix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medvedev oder Andrey Rublev um den Titel in Doha mitkämpfen.

