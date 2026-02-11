ATP Rotterdam: Bublik dreht Match gegen Hurkacz in letzter Minute

Alexander Bublik hat ein bereits verloren geglaubtes Match gegen Hubert Hurkacz in der ersten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam doch noch gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 17:45 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik war in Rotterdam schon so gut wie draußen

Hubert Hurkacz schlägt in der Halle zum Matchgewinn auf - was soll da noch schief gehen? Nun, man könnte zum Beispiel drei Doppelfehler einstreuen. Und so seinen Gegner wieder in die Partie holen. Genau das hat Hurkacz im Mittwoch gegen Alexander Bublik angeboten. Und Bublik hat gerne zugegriffen - und das Erstrunden-Match in Rotterdam mit 6:7 (2), 7:6 (1) und 7:5 gewonnen.

Nächster Gegner von Bublik wird nun ein alter Bekannter sein - nämlich Jan-Lennard Struff. Der deutsche Davis-Cup-Spieler hatte bereits am Dienstag gegen Hugo Grenier ohne Probleme den Einzug ins Achtelfinale geschafft.

Wawrinka nun gegen de Minaur

Früher am Nachmittag hat auch Stefanos Tsitsipas mal wieder eine ordentliche Leistung gezeigt. Tsitsipas besiegte Arthur Rinderknech mit 7:5 und 6:3 und spielt im Achtelfinale gegen Lokalmatador Botic van de Zandschulp.

Und auch Stan Wawrinka hatte einen Erfolg zu verzeichnen. Der Schweizer gewann gegen Thijs Boogard mit 6:3 und 6.4 und zig damit wieder unter die Top 100 ein. Erstmals seit 18 Monaten. Wawrinka bekommt es im Achtelfinale mit der Nummer eins des Turniers zu tun: Alex de Minaur.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam