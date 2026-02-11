600 Matchsiege auf der Tour - ist Marin Cilic ein Hall of Famer?

Marin Cilic hat gestern in Dallas mit seinem Sieg gegen Learner Tien ein Ausrufezeichen gesetzt. Und mit seinem 600. Matchsieg auf der Tour auch einen Meilenstein erreicht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.02.2026, 18:37 Uhr

© Getty Images Marin Cilic hat seit gestern 600 Matchsiege auf der ATP-Tour auf seinem Konto

Womöglich auch nicht ganz so tief in der Thematik steckende Football-Fans werden es mitbekommen haben: Vor wenigen Tagen wurde Bill Belichick, dem legendären Coach der New England Patriots, der Einzug in die Hall of Fame im ersten Anlauf verwehrt. Rationale Gründe dafür gibt es keine, aber Belichick hat es ganz offensichtlich verstanden, sich bei jenen Journalisten, die über die Aufnahme in die Ruhmeshalle entscheiden, sagenhaft unbeliebt zu machen.

Im Tennissport läuft der Prozess ein bisschen anders, da bekommen auch die Fans eine Chance mit abzustimmen (was Coach Belichick vermutlich aber auch nicht geholfen hätte). In diesem Sommer wird bekanntlich Roger Federer die Hall of Fame in Newport bereichern, im letzten Jahr waren es Maria Sharapova und Bob und Mike Bryan.

Cilic mit einem Major- und einem 1000er-Titel

Federer ist das, was die Amerikaner als „No Brainer“ bezeichnen. Als einen Kandidaten also, über dessen Eignung keine Sekunde nachgedacht werden muss. Dasselbe wird natürlich auch für Rafael Nadal und irgendwann Novak Djokovic gelten. Sollte der Serbe seine Karriere doch einmal beenden.

Bei Marin Cilic dagegen könnte es eine Zitterpartie werden. Vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass ein mann wie Thomas Muster keine Berücksichtigung gefunden hat (Anmerkung des Autors: Ein unfassbarer Skandal). Cilic jedenfalls hat wie Muster ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, dazu noch zwei Finalteilnahmen aufzuweisen (ok, die waren dem Steirer nicht gegönnt).

Insgesamt hat der mittlerweile 37-jährige Kroate 20 Championships auf der Tour geholt, darunter ein 1000er-Event (2016 in Cincinnati). Da wiederum hat jemand wie Thomas Muster klar die Nase vorne.

Bei Cilic wird es wohl darauf ankommen, wie stark die „Klasse“ seines Jahrgangs werden wird. Sollte er gleichzeitig mit Novak Djokovic zur Abstimmung gelangen, dann wird es wohl nichts werden mit der Plakette in der Ruhmeshalle (die übrigens erstaunlich unspektakulär ausfallen).

