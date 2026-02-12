ATP Dallas: Kräftiges Lebenszeichen von Sebi Korda

Sebastian Korda hat beim ATP-Tour-500-Turnier in Dallas das Viertelfinale erreicht. Ein in letzter Zeit rares Erfolgserlebnis.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 08:22 Uhr

© Getty Images Sebastian Korda trifft in Dallas nun auf Taylor Fritz

Die vergangene Saison auf der ATP-Tour war auch dadurch geprägt, dass bei Turnieren, für die Sebastian Korda genant hatte, sehr spät ein Platz frei geworden ist. Denn der 25-jährige US-Amerikaner musste etwa den gesamten Sommer über aussetzen, konnte auch bei den US Open nicht antreten. Was insgesamt natürlich ein Jammer ist: Korda trifft den Ball derart sauber, dass das Zuschauen oft die reine Freude ist.

Aber aufgrund körperlicher Beschwerden muss er eben doch immer wieder Pausen einlegen. Erstaunlich, dass Korda in der abgelaufenen Spielzeit dennoch auf 40 Matches gekommen ist (Bilanz 22:18). Der Start ins Tennisjahr 2026 war nun auch nicht gerade prickelnd, auch wenn Korda in Brisbane das Viertelfinale erreichen konnte (Niederlage gegen Alex Michelsen).

Korda nun gegen Fritz

Bei den Australian Open kam das Aus allerdings schon in Runde eins gegen Michael Zheng. An eben dem konnte sich Korda aber nun in Dallas in Runde eins revanchieren. Und danach gab es ein noch kräftigeres Lebenszeichen: Denn nach einem 7:5 und 6.1 gegen Frances Tiafoe steht Sebastian Korda beim 500er in Texas nun im Viertelfinale.

Dort allerdings wartet der Turnierfavorit Taylor Fritz, der sich nach seinem mühsamen Auftaktsieg gegen Marcus Giron in der zweiten Runde wesentlich leichter tat. Fritz gewann gegen Brandon Nakashima mit 6:3 und 6:4. Im Head-to-Head mit Korda führt Fritz mit 3:1.

Für internationalen Glanz könnte in Dallas Alejandro Davidovich-Fokina sorgen. Der Spanier steht nach einem 6:4 und 6:4 gegen Alex Michelsen ebenfalls schon in der Runde der letzten acht.

