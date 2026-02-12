Indian Wells: Rybakina und Fritz versuchen es noch einmal miteinander

Beim Mixed-Turnier vor dem 1000er-Event in Indian Wells werden die Titelverteidiger wieder gemeinsam an den Start gehen: Elena Rybakina und Taylor Fritz nämlich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 09:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Taylor Fritz und Elena Rybakina 2025 in Indian Wells

Im vergangenen Jahr in Wimbledon hatte Taylor Fritz ja angemerkt, dass er eine gute Chance sehe, bei den später folgenden US Open seinen ersten Major-Titel zu gewinnen. Und zwar schon vor Beginn der Hauptfeld-Action im Einzel: Fritz hatte sich nämlich wieder mit Elena Rybakina zum gemischten Doppel verabredet. Und nachdem die beiden in Indian Wells früher in der Saison schon den sogenannten „Eisenhower Cup“ gewonnen hatten - was sollte da schon schiefgehen?

Nun: Sara Errani und Andrea Vavassori sind schiefgegangen. Die beiden Italiener panierten Fritz und Rybakina in Runde eins, gewannen dann das ganze Turnier, im Endspiel gegen Iga Swiatek und Casper Ruud.

Dennoch wurde die italienische Paarung nicht zur nächsten Auflage des Eisenhower Cups, der vor Beginn des 1000ers in Indian Wells ausgetragen wird, eingeladen. Taylor Fritz und Elena Rybakina schon. Und, siehe da, Casper Ruud und Iga Swiatek auch.

Dazu kommen noch ein paar Kombinationen, auf die man sehr einfach hätte kommen können (Mirra Andreeva und Daniil Medvedev etwa) und ein paar, mit denen man nicht zwingend rechnen konnte (Amanda Anisimova und Andrey Rublev).

Gespielt wird im Tiebreak-Tens-Format. Anders als bei den US Open.

