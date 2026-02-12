ATP Rotterdam: Bublik schlägt Struff, Auger-Aliassime siegt weiter

Alexander Bublik hat beim ATP-500-Turnier in Rotterdam durch einen Dreisatzerfolg über Jan-Lennard Struff das Viertelfinale erreicht. Auch Felix Auger-Aliassime kam am Donnerstagabend eine Runde weiter.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2026, 23:40 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik gewann gegen Jan-Lennard Struff

Jan-Lennard Struff ist beim ATP-500-Event in Rotterdam im Achtelfinale ausgeschieden. Der Deutsche, der sich in der ersten Runde gegen den französischen Qualifikanten Hugo Grenier durchgesetzt hatte, verlor am Donnerstag gegen den Weltranglistenzehnten Alexander Bublik knapp mit 6:7 (2), 6:4 und 3:6.

Der in Rotterdam an Position drei gesetzte Bublik, der zum Auftakt einen Comeback-Erfolg über Hubert Hurkacz gefeiert hatte, bekommt es im Viertelfinale mit Jaume Munar zu tun. Der Spanier gewann seine Achtelfinalbegegnung mit Karen Khachanov überraschend in drei Sätzen.

Auch Alex de Minaur im Viertelfinale

Im ersten Match der Night Session qualifizierte sich Felix Auger-Aliassime für das Viertelfinale. Der Kanadier, der in der Vorwoche das ATP-250-Turnier in Montpellier gewonnen hatte, besiegte den Serben Hamad Medjedovic mit 6:4 und 6:4. Auger-Aliassime bekommt es nun mit dem Niederländer Tallon Griekspoor zu tun.

Neben Auger-Aliassime und Bublik steht in Rotterdam auch die Nummer eins des Turniers im Viertelfinale. Alex de Minaur ließ Altstar Stan Warinka im Achtelfinale keine Chance.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam