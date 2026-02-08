ATP Montpellier: Felix Auger-Aliassime verteidigt Titel gegen Adrian Mannarino

Felix Auger-Aliassime hat seinen Titel beim ATP 250er-Turnier in Montpellier erfolgreich verteidigt. Der Kanadier siegte gegen Adrian Mannarino 6:3, 7:6(4) und gewinnt damit seinen ersten Titel im Jahr 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2026, 16:58 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime fühlt sich in Montpellier sehr wohl.

Felix Auger-Aliassime feiert in Montpellier eine erfolgreiche Titelverteidigung. Nach seinem Triumph vor zwölf Monaten siegte der Weltranglistenachte erneut im Endspiel in der südfranzösischen Metropole auf seinem Lieblingsbelag, dem Indoor Hardcourt. Gegen Adrian Mannarino, der als Lokalmatador das Publikum hinter sich hatte, siegte der Kanadier in zwei Sätzen.

Der Start hätte nicht besser laufen können für den späteren Sieger, der direkt im ersten Spiel seinem Kontrahenten das Aufschlagspiel abnahm. Ohne weitere nennenswerten Vorkommnisse sollte der Verlauf des Satzes in ein weiteres Break zum 6:3 münden, welches dem favorisierten Auger-Aliassime ein Stück näher an die Titelverteidigung bringen sollte.

Auger-Aliassime im Tiebreak überlegen

Im zweiten Satz brachten dann beide Spieler ihre Aufschlagspiele problemlos durch. Den ersten Matchball beim Stand von 5:4 konnte Mannarino mit eigenem Serve noch abwehren und das Match in den Tiebreak führen. Hier agierte Auger-Aliassime dann den berühmten Tick besser. 34 Winner standen nach 1:37 Stunden Spielzeit auf den Konto des Siegers, der mit dem zweiten Matchball das Duell beendete und erneut die Trophäe in Montpellier hochhalten darf.

Mit der erfolgreichen Wiederholung seines Titels erweitert Felix Auger-Aliassime seine Sammlung auf neun ATP-Titel. In der Vorsaison siegte der 25-Jährige in drei Endspielen. Acht seiner insgesamt neun Triumphe gelangen dem Kanadier auf Hardcourt in der Halle.