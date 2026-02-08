Die Beinkraft muss stimmen - Holger Rune arbeitet weiter am Comeback

Holger Rune muss seit Oktober verletzungsbedingt zuschauen und wird auch die nächsten Monate auf der Tour verpassen. Doch der Däne arbeitet fleißig am Comeback, wie ein neuer Post des 22-Jährigen zeigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2026, 13:40 Uhr

© Getty Images Holger Rune geht auf seinem Weg zurück auf die Tour den nächsten kleinen Schritt.

Holger Rune arbeitet intensiv an seinem Comeback. Das belegte der Däne, der nach seinem Achillessehnenriss im vergangenen Oktober, in einem von ihm veröffentlichten Video: „Das Ziel ist, dass die Beinkraft in beiden Beinen ausgeglichen ist, um wieder springen und laufen zu können.“

Damit könnte der 22-Jährige andeuten, dass eine baldige Rückkehr auf den Trainingscourt in etwas größerem Bewegungsumfang möglich ist. Wann Rune wieder wettbewerbsfähig ist, ist laut früher getroffener Aussage des fünfmaligen Titelträgers auf der ATP Tour schwer abzusehen, da viele verschiedene Faktoren passen müssen. Von neun Monaten bis zu einem Jahr kann die vollständige Genesungszeit nach einer solchen Verletzung andauern.

Rune kehrt mit Protected Ranking zurück

Im Halbfinale des ATP 250er-Turniers in Stockholm zog sich Holger Rune gegen den Franzosen Ugo Humbert die Verletzung im zweiten Satz ohne Fremdeinwirkung zu. Die Saison war damit bereits im Oktober beendet. Aktuell wird die dänische Nummer eins noch immer auf Platz 17 in der ATP-Weltrangliste geführt.

Doch einen Abfall im Ranking muss der zum Zeitpunkt der Verletzung Weltranglistenelfte nicht so sehr fürchten, da durch die Verletzungspause eine Rückkehr mit dem Protected Ranking möglich ist. Die Teilnahme bei den großen Events ist damit bei definitiv gesichert.