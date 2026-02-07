ATP Rotterdam: Zu früh für Carlos Alcaraz und Alexander Zverev

Weder Carlos Alcaraz noch Alexander Zverev werden beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam starten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 07:51 Uhr

© Getty Images Weder Carlos Alcaraz noch Alexander Zverev werden 2026 in Rotterdam starten

Carlos Alcaraz hat ja schon recht zeitig nach seinem Sieg bei den Australian Open 2026 bekannt gegeben, dass er seinen Titel in Rotterdam nicht verteidigen würde. Nur eine Woche nach dem Endspielsieg in Melbourne gegen Novak Djokovic war das natürlich unrealistisch. Wobei Rotterdam immer einen besonderen Platz in der Vita von Alcaraz einnehmen wird: Denn der Triumph im vergangenen Jahr war das erste Championship, das der Weltranglisten-Erste in der Halle holen konnte.

Dass nun auch noch Alexander Zverev seinen Start in den Niederlanden abgesagt hat, schmerzt darob umso mehr. Aber auch da werden die Veranstalter Verständnis aufbringen: Schließlich hat die ganze Tenniswelt gesehen, wie sich Zverev und Alcaraz im Halbfinale der Australian Open fünfeinhalb Stunden lang gegenseitig gequält haben. Nun ist es eine Blessur am Knöchel, die Zverev bei seiner Absage als Begründung angegeben hat.

Auger-Aliassime mit Premierentitel in Rotterdam

Somit bleiben noch drei Top-Ten-Spieler, die der Traditionsveranstaltung qua ihrer Platzierung in den ATP-Charts Glanz verleihen: Alex de Minaur und Alexander publik, die bei den Australian Open ja sehr ordentlich gespielt haben. Und Félix Auger-Aliassime, der aktuell ja noch in Montpellier engagiert ist. Und der mit Rotterdam besondere Erinnerungen verbindet: Hier hat er 2022 seinen ersten Titel überhaupt gefeiert.

Der Ort des nächsten Auftritts von Carlos Alcaraz sollte indes schon feststehen: Das wird nämlich beim 500er in Doha sein. Und da könnte es auch zur Neuauflage des Finales der Australian Open kommen. Denn auch Novak Djokovic hat genannt.

