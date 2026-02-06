Draper, Fils: Die Comeback-Kids sind alright!

Jack Draper ist mit einem souveränen Sieg in den Tennis-Zirkus zurückgekehrt. Arthur Fils, der zweite große Rückkehrer in diesen tagen, steht in Montpellier im Viertelfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 07:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper ist wieder da!

Viktor Durasovic mag genau jener Gegner gewesen sein, den Jack Draper bei seinem Comeback im professionellen Tennis gebraucht hat. Der Norweger liegt in den ATP-Charts aktuell auf Position 313, auch mit dem norwegischen Publikum im Rücken war eigentlich klar, dass Draper diese Match nicht verlieren wird. Wenn er denn wieder vollständig genesen ist.

Und das 6:2 und 6:2 legt diesen Schluss nahe. Draper hatte zuletzt bei den US Open 2025 aufgeschlagen, musste dort aber vor seinem Zweitrunden-Match gegen Zizou Bergs zurückziehen. Dabei hatte das jähr so gut begonnen für den Linkshänder: Der Höhepunkt war natürlich der Turniersieg in Indian Wells, aber auch das Erreichen des Endspiels in Madrid, wo Draper gegen Casper Ruud verlor, war aller Ehern wert. Apropos: Ruud fehlt den Norwegern in diesen Tagen aus familiären gründen. Und so konnte Cameron norme mit dem 6.4 und 6:4 gegen Nicolai Budkov Kjaer für die Gäste in Oslo schon fast alles klar machen.

Auger-Aliassime besiegt Wawrinka

Ein anderer Rückkehrer hat nun schon zwei Matches auf seinem Buckel. Arthur Fils, dessen Leidenszeit noch länger war (wenn auch nur um drei Wochen) als jene von Jack Draper, besiegte am Donnerstagabend in Montpellier Landsmann Ugo Blanchet mit 7:6 (4) und 7:5 und zog damit ins Viertelfinale ein.

Dort ist am heutigen Freitag der Titelfavorit der nächste Gegner: Fils trifft nämlich auf Felix Auger-Aliassime, der Stan Wawrinka in einem unterhaltsamen Match mit 6:4 und 7:6 (3) bezwingen konnte.

