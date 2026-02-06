Alexander Bublik: "Ich bin nicht bereit, um einen Grand Slam zu gewinnen"

Alexander Bublik spricht sich in der aktuellen Verfassung keine Chance auf einen ganz großen Titel zu. Doch der Kasache möchte die Hoffnung nicht aufgeben und arbeitet an sich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 09:46 Uhr

© Getty Images Alexander Bublik spricht sich selbt keine Chance auf einen Grand-Slam-Sieg zu.

Alexander Bublik ist bekannt dafür, gerne gegen andere Akteure im Tennissport auszuteilen. Doch dieses Mal hat sich der Kasache seine eigene Person ausgesucht, gegen die er verbal austeilt. Und das mit einer deutlichen Botschaft: „Ich bin nicht bereit, um einen Grand Slam zu gewinnen.“ Grund dafür ist jedoch nicht einfach eine Laune des 28-Jährigen, sondern durchaus ein fundierter Gedanke.

Denn Bublik stellt bei sich immer wieder Nachteile im Fitnessbereich fest. Die körperliche Fitness ist für einen Grand-Slam-Erfolg im Best-of-Five-Format dringend notwendig. Bublik gibt sich jedoch zuversichtlich, dass auf dem Level noch eine Verbesserung möglich ist, auch wenn andere Aspekte in seinem Spiel wichtiger sind. „Mein Ziel ist es, zwei Fünf-Satz-Matches gegen Top-Fünf-Spieler in Folge zu spielen

Aus in Melbourne im Achtelfinale

Bei den Australien Open zeigte Bublik in der ersten Woche solide Leistungen und gewann seine ersten drei Runden jeweils ohne Satzverlust. Im Achtelfinale war dann gegen Alex de Minaur Endstation, dabei machte Bublik nur sechs Spiele. Ein enttäuschendes Ende für den Kasachen.

Dass sich der Weltranglistenzehnte neue Zielesetzt, ist durchaus nachvollziehbar. Spielt Bublik aktuell doch das beste Tennis seiner Karriere. Seit Juni gewann der Rechtshänder satte fünf Titel auf der ATP Tour und kletterte erstmals in den Top Ten.