ATP Dallas: Fritz dreht Partie gegen Korda, Cilic rauscht ins Halbfinale

Taylor Fritz und Marin Cilic haben beim ATP-500-Turnier in Dallas als erste Spieler das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 23:26 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz ist in Dallas der Topfavorit auf den Titel

Dass Taylor Fritz seit einigen Wochen große Knieschmerzen plagen, ist spätestens seit den Australian Open allseits bekannt. Zu allem Überdruss sieht sich der Weltranglistensiebte nun wohl mit einem weiteren körperlichen Problem konfrontiert. Denn der topgesetzte US-Amerikaner zog sich im Viertelfinale des ATP-500-Turniers von Dallas gegen Sebastian Korda möglicherweise eine Verletzung am Ellbogen zu.

Fritz musste sich mitten im zehnten Game des ersten Satzes behandeln lassen und war danach zunächst alles andere als schmerzfrei. Der 28-Jährige bekam die Probleme anschließend dank Schmerzmitteln aber in den Griff, machte im entscheidenden Tiebreak einen 2:5-Rückstand wett und siegte nach 2:29 Stunden Spielzeit mit 6:7 (2), 6:4 und 7:6 (5).

Cilic feiert 602. Sieg

Inwieweit Fritz die Ellbogenprobleme im weiteren Turnierverlauf noch beschäftigen werden, dürfte sich schon im Halbfinale am Samstag zeigen. In diesem trifft der Lokalmatador auf Marin Cilic. Der 37-jährige Kroate beendete den Erfolgslauf des britischen Qualifikanten Jack Pinnington Jones mit einem staubtrockenen 6:1 und 6:4-Erfolg. Für Cilic, der die Partie mit vier Assen in Folge beendete, war es der 602. Sieg seiner Karriere.

In der Night Session trifft zunächst Ben Shelton auf Miomir Kecmanovic, ehe Alejandro Davidovich Fokina den kanadischen Titelverteidiger Denis Shapovalov fordert.