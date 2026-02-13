ATP Rotterdam: De Minaur bricht wackerem Lokalmatador das Herz

Alex de Minaur hat ein unterhaltsames Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam gegen Botic van de Zandschulp knapp mit 3:6, 7:6 (4) und 7:5 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.02.2026, 18:11 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur steht in Rotterdam im Halbfinale

Es hatte nicht gut ausgesehen für Botic van de Zandschulp zu Beginn des dritten Satzes gegen Alex de Minaur: Der australische Turnierfavorit war mit einem Break in Führung gegangen, hatte den Schwung des gewonnen Tiebreaks in Durchgang zwei mitnehmen können. Aber van de Zandschup kämpfte sich zurück. Ehe er dann doch klein beigeben musste - nämlich mit dem Aufschlagverlust zum 5:6.

Diese Chance ließ sich de Minaur, der im laufenden Turnier schon Arthur Fils und Stan Wawrinka verabschiedet hat, nicht mehr nehmen. Nach knapp 2:45 Stunden Spielzeit stand der Halbfinaleinzug des „Demon“ fest.

Das erste Viertelfinale am Freitag verlief weit unspektakulärer: Da konnte sich nämlich Hallenspezialist Ugo Humbert gegen Chris O´Connell aus Australien nach einer Spielzeit von 77 Minuten mit 6:4 und 6:1 behaupten.

Am Abend trifft Turnierfavorit Félix Auger-Aliassime auf Lokalmatador Tallon Griekspoor. Im Anschluss spielt dann noch Alexander Bublik gegen Jaume Munar.

Hier das Einzel-Tableau in Rotterdam

