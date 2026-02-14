ATP Buenos Aires: Sabatini kam, sah und … sah Heimsiege

Beim ATP-Tour-250-Turnier in Buenos Aires steht nur noch Luciano Darderi einem Heimsieg im Weg.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 07:10 Uhr

© Getty Images Gabriela Sabatini hat das Turnier in Buenos Aires auch schon 2025 besucht

Die Besetzung des ATP-Tour-250-Turniers in Buenos Aires ist in diesem Jahr aus internationaler Sicht ein bisschen mau. Prominenz kommt da schon eher von den Zuschauerrängen. Denn dort wurde in den letzten Tagen immer mal wieder Gabriela Sabatini gesichtet. Die ist zwar auch Argentinierin, aber eine mit weltweitem Star-Appeal.

Gestehen hat die ehemalige Rivalin von Stefanie Graf in erster Linie starke Leistungen der lokalen Favoriten. Und so ist es kein Wunder, dass drei der vier Halbfinalisten aus Argentinien kommen.

Darderi könnte zum Partycrasher werden

In der oberen Tableau-Hälfte treffen heute Francisco Cerundolo und Tomas Martin Etcheverry aufeinander. Cerundolo, im vergangenen Jahr im Endspiel Joao Fonseca unterlegen, besiegte im Viertelfinale Mit Kopriva sicher mit 6:4 und 6:3. Etcheverry gewann gegen Alejandro Tabilo mit 1:6, 6:3 und 6:4.

Zum Partycrasher könnte lediglich Luciano Darderi werden. Der an Position zwei gesetzte Italiener setzte sich gegen Pedro Martinez mit 7:5 und 6:1 durch. Gegner Darderis in der Vorschlussrunde wird heute Sebastian Baez sein - natürlich ein Argentinier.

