ATP Rotterdam: Humbert vergibt zu viele Chancen, de Minaur erster Finalist

Alex de Minaur ist mit einem 6:4 und 6:3 gegen Ugo Humbert in das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam eingezogen. Das glatte Ergebnis aber täuscht.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 16:57 Uhr

© Getty Images Alex de Minaur hat in Rotterdam das Endspiel erreicht

Was hätte Ugo Humbert im ersten Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Rotterdam denn noch machen sollen? Nun: Vielleicht eine seiner insgesamt zehn Breakchancen verwerten. Aber gerade bei den entscheidenden Punkten zeigte sich de Minaur von seiner besten Seite. Und nahm ab und zu auch Hilfe von Ugo Humbert an.

Und so zog der „Demon“ also ins Endspiel ein, wo es morgen entweder gegen Félix Auger-Aliassime oder Alexander Bublik geht. Die beiden sind allerdings erst am Abend im Einsatz.

De Minaur zuletzt in Washington erfolgreich

Für Alex de Minaur geht es um den elften Titel seiner Karriere. Sein bislang letzter war ebenfalls bei einem 500er-Event gelungen - im vergangenen Sommer in Washington.

Im Doppelfinale steht auf jeden Fall ein deutscher Spieler. Denn Hendrik Jebens schlug mit Ray Ho das an position eins gesetzte Paar Marcelo Arevalo und Mate Pavic mit 6:3, 1:6 und 11:9. Mark Schnaitter und Jakob Wallner können am Abend gegen Andrea Vavassori und Simone Bolelli nachlegen.

