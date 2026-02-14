ATP Rotterdam: Auger-Aliassime überrollt Bublik in nur 54 Minuten

Felix Auger-Aliassime liefert im Halbfinale von Rotterdam eine Machtdemonstration ab. Gegen einen erstaunlich harmlosen Alexander Bublik lässt der Kanadier beim 6:1, 6:2 nichts anbrennen und zieht souverän ins Finale ein.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 20:57 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime überzeugt in der Halle

Von der ersten Minute an dominierte Felix Auger-Aliassime das Geschehen in der Halle von Rotterdam. Mit druckvollem Aufschlag und schnellen Ballwechseln setzte er Alexander Bublik permanent unter Druck. Der Kasache fand keinen Rhythmus, während der Kanadier Punkt um Punkt davonzog und den ersten Satz in gerade einmal 25 Minuten für sich entschied.

Bublik ohne Antworten

Bublik wirkte von Beginn an müde und passiv. Seine sonst so unberechenbare Spielweise blieb nahezu komplett aus. Weder mit Aufschlagvarianten noch mit Stopps oder Tempowechseln konnte er das Match in eine andere Richtung lenken. Auger-Aliassime las das Spiel perfekt und ließ seinem Gegner kaum freie Punkte.

Hallenspezialist in Bestform

Einmal mehr bewies Auger-Aliassime, warum er auf Hartplatz in der Halle zu den besten Spielern der Tour zählt. Seine beeindruckende Konstanz machten den Klassenunterschied im Halbfinale definitv deutlich. Bublik wird damit leben können, gegen den groß aufspielenden Hallenspezialisten verloren zu haben.

Showdown gegen de Minaur

Im Endspiel trifft Auger-Aliassime am Sonntag auf Alex de Minaur, der sich im ersten Halbfinale gegen den Franzosen Ugo Humbert in zwei Sätzen durchsetzte. Nach seiner Vorstellung gegen Bublik geht der Kanadier allerdings zweifellos mit breiter Brust in das Duell. Die Botschaft an de Minaur ist klar: In Rotterdam soll kein Weg an ihm vorbeiführen.

Hier das Einzeltableau in Rotterdam