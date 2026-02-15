Challenger-Titel für Lloyd Harris: Auf Teneriffa strahlt nicht nur die Sonne

Zwei Wochen Weltklasse-Tennis fanden am Sonntag mit einem hochklassigen Einzelfinale beim Tenerife Challenger 2 ihren krönenden Abschluss. Unter strahlend blauem Himmel und bei Temperaturen von deutlich über 20 Grad Celsius sicherte sich Lloyd Harris den Titel – und setzte damit den perfekten Schlusspunkt unter das internationale Turnier auf der größten Kanareninsel.

von Von Florian Heer aus Guía de Isora

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 17:20 Uhr

© Florian Heer Lloyd Harris triumphierte an diesem Sonntag beim Challenger auf Teneriffa.

Der an Nummer sechs gesetzte Südafrikaner bezwang den spanischen Wildcard-Starter Alejandro Moro Canas mit 7:5, 7:5.

Harris schlug zehn Asse und gewann 80 Prozent seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag. Der Weltranglisten-186. wehrte alle fünf Breakbälle gegen sich ab und nutzte zwei seiner sieben eigenen Breakchancen. Nach zwei Stunden und acht Minuten war der Sieg perfekt.

“Es war ein großer Kampf, ein sehr langes Match für zwei Sätze, aber am Ende habe ich in jedem Satz zwei fantastische Spiele zum Break gespielt und die wichtigen Punkte gemacht. Das war heute entscheidend”, sagte Harris im Anschluss. Es war sein achter Erfolg auf Challenger-Ebene, sein zweiter hintereinander nach Soma Bay in Ägypten im vergangenen Monat.

Für Harris war es der zweite Start in Teneriffa, nachdem er hier 2023 bereits das Halbfinale erreicht hatte. “Beim letzten Mal war es schwieriger für mich, weil ich mit etwas zu kämpfen hatte und mein letztes Match nicht spielen konnte. Aber der Ort ist wunderschön. Ich mag das Turnier und den Club sehr, deshalb bin ich zurückgekommen.”

Auf dem Weg zurück zu seinem besten Tennis

Im September 2021 hatte Harris mit Rang 31 seine bisher höchste Weltranglistenposition erreicht, musste in den vergangenen Jahren jedoch mehrere Verletzungen und Operationen wegstecken.

“Es ist eine neue Karriere für mich, ein neuer Anfang“, erklärte er. „Es fühlt sich an, als würde ich einen neuen Prozess bei null starten. Ich befinde mich in einer guten Phase dieses neuen Weges. Ich möchte es nicht mit der Vergangenheit vergleichen. Damals war ich jünger und musste viele Operationen überstehen. Jetzt versuche ich einfach, mich Tag für Tag zu verbessern – das ist das Wichtigste für mich.”

Während der Siegerehrung sprach der in Dubai lebende Profi auch über kleine Rituale mit seinem Coach Gonzalo Vitale.

“Wir waren ein bisschen abergläubisch, was die Restaurants anging, in die wir gegangen sind, und die Dinge, die wir in den Läden gekauft haben. Wir sind jeden Tag bei denselben Abläufen geblieben – und am Ende sind wir sehr glücklich darüber.”

Bleibt noch Zeit zu feiern? “Wir müssen einen Flug erwischen, aber es wird sicher ein bisschen Zeit zum Feiern geben – vielleicht im Flugzeug oder danach. Morgen lassen wir es ruhig angehen und genießen den Sieg, bevor wir wieder den Fokus auf das Nächste richten”, sagte Harris und ergänzte mit Blick auf seinen Turnierkalender: “Nächste Woche spiele ich in Lille, danach habe ich eine Woche Pause zu Hause. Meine Familie kommt aus Südafrika, das wird richtig schön."

Fognini kehrt nach Teneriffa zurück

Bereits am Vormittag war gute Stimmung auf der Anlage der Abama Tennis Academy, als der ehemalige Weltranglisten-Neunte Fabio Fognini in der Tenerife Arena zu einem Showmatch mit kanarischen Nachwuchstalenten auf den Platz trat.

“Es ist mein zweites Mal hier in Teneriffa, aber das erste Mal abseits der Tour und dieses Mal ist es besser”, scherzte Fognini mit Blick auf sein Zweitrunden-Aus 2024 gegen Denis Yevseyev. “Die Insel ist perfekt für Tennis. Das Wetter ist wunderschön, das Klima im Februar großartig. Es ist toll, dieses Turnier hier auf der Insel zu haben.”

Duda/Poljak holen den Doppeltitel

Bereits am Samstag sicherten sich Filip Duda und David Poljak den Titel im Doppel. Die ungesetzten Tschechen besiegten Luka Mikrut aus Kroatien und Tiago Pereira aus Portugal mit 7:6(0), 6:3 nach 1:21 Stunden.

Für ihren ersten gemeinsamen Titel erhielten Duda und Poljak 4.540 Euro Preisgeld sowie 75 ATP-Doppelranglistenpunkte.