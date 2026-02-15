ATP Rotterdam: Im dritten Anlauf zum Titel - Alex de Minaur triumphiert gegen Felix Auger-Aliassime

Alex de Minaur ist der Sieger des ATP 500er-Turniers in Rotterdam. Im Endspiel siegte der Australier gegen Felix Auger-Aliassime 6:3 und 6:2. und darf damals erstmals die Siegertrophäe in der niederländischen Hafenstadt entgegen nehmen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.02.2026, 17:13 Uhr

© Getty Images Alex De Minaur ist der Titelträger des ATP-Turniers in Rotterdam.

Für viele Fans war Felix Auger-Aliassime der große Titelfavorit an diesem Sonntagnachmittag in der Halle von Rotterdam. Zu stark präsentiert sich der Kanadier aktuell, der in der vergangenen Woche in Montpellier triumphierte und seinen Erfolgslauf in Rotterdam fortsetzte. Doch Alex De Minaur, der in den vergangenen beiden Jahren am selben Ort bis in das Endspiel vordringen konnte, war an diesem Tag der bessere Spieler.

Im ersten Satz verlor Auger-Aliassime erstmals in dieser Woche seine Linie und konnte sein Spiel auf seinem Lieblingsbelag, dem Indoor-Hardcourt, nicht so dominant durchziehen. Das lag auch an der konzentrierten Leistung des späteren Siegers, der sich das Break zum 4:2 sicherte und an der Satzfühhrung keinen Zweifel mehr aufkommen ließ. Auger-Aliassime gab damit nach 78 Aufschlagspielen in Folge mal wieder ein Break her.

Auger-Aliassime erst behandelt und dann chancenlos

Und es sollte nicht das letzte Service Game sein, dass der Nordamerikaner nicht durchbringen konnte. Mit einem Doppelfehler bescherte der 25-Jährige Gegner de Minaur drei Breakchancen und der nutzte sein Tempo zur 3:2-Führung. Auger-Aliassime verschwand anschließend für ein Medical Timeout in der Kabine, da die Hüfte offensichtlich Probleme bereitete.

Die kurze Behandlung brachte keine Besserung, stattdessen war das Match entscheiden. Auger-Aliassime war in seinen Bewegungen stark eingeschränkt und sollte kein Spiel mehr auf das Scoreboard bringen. So triumphierte Alex de Minaur verdient nach 1:17 Stunde und holt damit den ersten Titel in Rotterdam nach Endspielniederlagen gegen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in den beiden Jahren zuvor.

